Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.962

In totaal zijn er tot nu toe 46.545 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.744 coronapatiƫnten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 158 coronapatiƫnten op de intensive care.

Update 07:28 – Oproep tot vrijwillige quarantaine voor demonstranten op de Dam

Demonstranten die maandag op de Dam aanwezig waren bij de drukbezochte manifestatie tegen politiegeweld in de VS, zouden vrijwillig twee weken in quarantaine moeten gaan. Die oproep doet de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, op Twitter.

“Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen maandagmiddag op de Dam tijdens de demonstratie”, twittert Schuurmans. “Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis!” Zij sluit haar bericht af met de boodschap: “Neem uw verantwoordelijkheid”.

Haar collega Femke Halsema in Amsterdam kreeg veel kritiek van politici en burgers omdat ze niet ingreep toen de drukte bij het protest op de Dam veel groter was dan waarop van tevoren was gerekend. De afstandsregels op basis van de coronamaatregelen werden niet nageleefd.

Update 04:40 – Links: noodsteun cultuur verhogen naar 1 miljard euro

De PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet veel royaler de beurs trekt voor cultuur dan de huidige 300 miljoen euro aan steun. Dat meldt het AD.

De partijen vragen om nog eens 700 miljoen euro van het kabinet voor kunst en cultuur, waardoor het totale bedrag op 1 miljard komt. PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt van een aanname op basis van een inventarisatie en gesprekken met betrokkenen. “Van de directeur van het Frans Halsmuseum tot acteur Gijs Scholten van Aschat en rapper Ali B.” Asscher noemt het eerste noodpakket een veelbelovende start, maar volstrekt onvoldoende. Hij spreekt van een morele verplichting aan een sector die de samenleving kleurt en economisch van groot belang is.

Met name de niet-gesubsidieerde kunst komt er bekaaid af, stelt Asscher “Veel cabaret- en theatervoorstellingen komen van vrije producenten. Zij hebben hoge kosten en kunnen in tegenstelling tot wat de minister zegt geen beroep doen op de NOW, waarmee ondernemers de lonen van hun werknemers kunnen doorbetalen.”

Update 03:30 – Burgemeesters weer bijelkaar voor overleg coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s komen dinsdagavond bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio’s.

Ze blikken onder meer terug op het afgelopen Pinksterweekeinde. Vanaf maandag, Eerste Pinksterdag, mogen terrassen weer open en ook musea, bioscopen en theaters ontvangen weer publiek ontvangen.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, zei maandag “vooral gezelligheid terug te krijgen uit de 25 veiligheidsregio’s” bij de heropening van de horeca en de terrassen. Volgens hem is de horeca dan ook rustig van start gegaan.

Update 03:30 – Middelbare scholen weer open na wekenlange sluiting

Middelbare scholen openen dinsdag weer hun deuren voor grotere groepen leerlingen. De scholen waren sinds half maart gesloten voor veruit de meeste scholieren. De laatste weken voor de zomervakantie mogen de leerlingen weer hun schoolgebouw in, maar niet met zijn allen tegelijk. En ze moeten uit voorzorg anderhalve meter afstand houden van elkaar. Ook het personeel is daartoe verplicht.

Het kabinet zag de schoolsluiting aanvankelijk niet zitten, maar ging overstag na druk vanuit de maatschappij. Onder anderen medisch specialisten pleitten in maart voor de sluiting. Dat vonden ze nodig om de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

In de tussentijd is het aantal besmettingen sterk verminderd. Ook blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat jongeren veel minder vatbaar zijn voor het coronavirus dan ouderen.

Update 03:30 – Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

“NS rijdt het maximale aantal treinen dat voor haar medewerkers onder corona-omstandigheden mogelijk is en dat nodig is om Nederland bereikbaar te houden”, aldus het vervoersbedrijf. Alleen de stoelen aan de raamzijden, voorzien van een groene sticker, zijn beschikbaar voor reizigers. Daardoor is ongeveer de helft van de stoelen in de trein te gebruiken.

Update 03:05 – Tweede kans voor afgekeurde mondkapjes

Van miljoenen afgekeurde medische mondmaskers wordt bekeken of ze alsnog kunnen worden ingezet in de zorg of daarbuiten. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten aan De Telegraaf.

“Een deel van de afgekeurde maskers staat op dit moment nog in opslag bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)”, zegt een woordvoerder van het departement. “Het betreft mondmaskers FFP-2 die wel voldoen aan de eisen op het gebied van filtrage, maar niet geheel passend zijn op het gelaat. Deze maskers kunnen mogelijk met een gebruikersinstructie voor het passend maken van het masker op het gelaat alsnog worden ingezet in de zorg.”