Jongeren zien coronavirus als ideaal excuus om afspraken af te zeggen

Het corona-excuus is voor veel jongeren de ideale manier om onder een afspraak uit te komen, blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder ruim duizend Nederlanders. Maar als ze dan wel echt klachten hebben, zegt 17 procent gewoon de deur uit te gaan.

Het zijn vooral jongeren die niet vies zijn van een coronaleugentje. Bijna 1 op de vier jongeren heeft in het afgelopen half jaar het coronavirus als excuus gebruikt om onder een afspraak met familie of vrienden uit te komen. Ouderen gebruiken het virus minder als excuus: slechts twaalf procent van de ouderen maakt er gebruik van.

16 procent van de jongeren gebruikt het virus ook om werk- of schoolafspraken te ontlopen. Dit tegenover vijf procent van de oudere leeftijdscategorieën.

Klachten

Ondanks dat jongeren vaker het coronavirus als excuus gebruiken om thuis te blijven, zijn zij ook eerder geneigd naar buiten te gaan als ze daadwerkelijk klachten hebben. Maar liefst zeventien procent van de Nederlandse jongeren zegt in het afgelopen half jaar weleens met klachten de horeca te hebben bezocht.

Ook zegt een kwart van de Nederlandse jongeren met klachten nog steeds bij familieleen op bezoek te gaan.

