Lichte stijging van aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is de afgelopen 24 uur gestegen van 19 naar 22. Op de verpleegafdelingen liggen 67 besmette mensen, zes minder dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel, waarbij het aantal patiënten op de ic licht is gestegen. Het aantal ic-patiënten is echter nog altijd binnen de bandbreedte zoals gezien in de afgelopen maand.”

Intensive care

Op de intensive cares liggen behalve de 22 coronapatiënten ook 568 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 590 mensen behandelen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu ongeveer 900 mensen behandelen.

