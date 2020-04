Het aantal patiënten dat met het coronavirus op de intensive care (ic) ligt, is voor het eerst sinds maart onder de 1000 gedaald. Het zijn er nu 963, dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Een deel van de Nederlandse coronapatiënten wordt opgevangen in Duitse ziekenhuizen. Het aantal Nederlanders op de Duitse intensive care-afdelingen is licht gedaald van 42 naar 41.

Piek intensive care

Begin april, op de 7e, lagen er 1424 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Dat was de piek tot nu toe. Daarna bleef het aantal ic-patiënten even schommelen rond de 1400. Daarna is een dalende trend te zien.