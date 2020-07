De omstreden coronanoodwet is flink aangepast. Het kabinet heeft de wet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd en de controles in woningen van burgers zijn geschrapt.

De wet kwam onder vuur te liggen, omdat de politie de mogelijkheid zou krijgen ook woningen te controleren op de 1,5 meter afstand. Die regel is geschrapt. Alleen een gastouder mag dit doen, meldt het AD vandaag.

Officieel staat er: “Vanwege het fundamentele belang van het huisrecht zoals verankerd in onder meer artikel 10 van de Grondwet 19 en de beperkte maatschappelijke behoefte om dit recht in het belang van de bestrijding van de epidemie te beperken, heeft de regering ervoor gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen.”

Corona-app

De aanpassing komt na het overleg tussen coalitiepartijen; dat overleg vindt achter de schermen plaats. Hierdoor is een ‘uitgeklede’ wet overgebleven, zeggen Haagse bronnen tegen de krant. De corona-app zou ook geen onderdeel meer zijn van de wet. Het kabinet wil alsnog dat dit er komt, maar onderstreept dat het om een vrijwillige app gaat.

Ingewijden laten aan het AD weten dat de app, die via de noodwet moest worden geregeld, de verkeerde indruk gaf. Om die reden komt er nu een aparte wet voor de app.

Tijdelijke wet

Het kabinet zou de wet hebben opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Die vroeg om een noodwet, of ‘tijdelijke wet’, omdat coronamaatregelen per noodverordening is geregeld. Dat betekent dat de minister dit met burgemeesters opleggen. Pas achteraf kan de Tweede Kamer of gemeenteraad kritiek leveren.

Nu de pandemie langer duurt dan verwacht, wil de Tweede Kamer dat de maatregelen ook beter wettelijk verankerd worden. Voordat zo’n wet ingaat, kan ook iedere keer gestemd worden of het wel nodig is. Vervolgens blijft de aangepaste wet overeind, tenzij er bij een acute uitbraak direct moet worden ingegrepen.

Het kabinet wil dat de wet in principe zes maanden duurt. Het is niet duidelijk of de Kamer instemt. Een aantal partijen vinden de wet te lang.

