Aantal coronabesmettingen stijgt tot boven de 100.000

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is gestegen tot 100.597. Dat is een toename van 2357 ten opzichte van dinsdag en een nieuw dagrecord.

Op dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2250 positieve tests In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 14.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 32 en het aantal sterfgevallen met vijf. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Amsterdam-Amstelland had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 305, waaronder 269 in Amsterdam zelf. Dat is wel minder dan de 432 nieuwe gevallen van dinsdag.

In Rotterdam-Rijnmond kwamen 250 gevallen aan het licht. Daarvan waren 156 in de gemeente Rotterdam. De regio Haaglanden registreerde 225 gevallen en in de provincie Utrecht kwamen er 202 gevallen bij. Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Hollands Midden, Kennemerland en Midden- en West-Brabant noteerden meer dan honderd nieuwe besmettingen.

