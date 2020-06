Beschermheilige Corona van Egypte weer helemaal hot

Sinds de coronapandemie is beschermheilige Corona van Egypte ontzettend in trek. Ze was oorspronkelijk de patroonheilige van de schattenjagers. Veel mensen steken in lastige periodes een kaarsje aan. Een coronakaars is dus, juist in deze tijd, wel zo toepasselijk.

De kaarsen zijn verkrijgbaar in de St. Gerarduswinkel in het Limburgse Wittem en zijn hot, weet eigenaar Axel Meijers. “We hebben ze besteld aan het begin van de crisis. Mensen vroegen ernaar.” Ze verkopen niet per se meer kaarsen tijdens deze periode, “maar meer mensen nemen nu een coronakaars”.

Kaarsje branden altijd goed idee

Pater Henk Erinkveld van Klooster Wittem snapt de run op de coronakaars wel. “In deze tijden hebben mensen extra zorgen, dus extra kaarsen.” Hij had zelf in ieder geval nog nooit van de Heilige Corona gehoord, maar een kaarsje opsteken is wat hem betreft altijd een goed idee. “Mensen zoeken in deze tijd momenten van rust en bezinning. De traditie van kaarsjes branden is diepgeworteld.”