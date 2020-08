Er is een corona-uitbraak in stripclub La Vie en Proost in de Amsterdamse Warmoesstraat ontdekt. In elk geval tien personeelsleden en één bezoeker van de stripclub op de Wallen zijn positief op het COVID-19-virus getest. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan De Telegraaf.

De eigenaar zegt dat één van zijn klanten zich meldde nadat hij positief op het virus was getest. “Wij hebben daarna direct zelfstandig de zaak op slot gedaan en mensen opgeroepen om zich te testen.” Daaruit volgde dat tien van de veertig werknemers besmet zijn geraakt met corona. “Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten.”

Zaak gesloten

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat de zaak tot nader order is gesloten en dat de eigenaar meewerkt aan het GGD-onderzoek.

ANP