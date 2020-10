Er is een corona-uitbraak onder het personeel van het Zuyderland Medisch Centrum in Geleen en Heerlen. Vooral de operatieafdeling is zwaar getroffen: één chirurg ligt zelfs op de eigen intensive care.

In totaal blijken 33 personeelsleden corona te hebben, bevestigt het Limburgse ziekenhuis vrijdag na berichtgeving door 1Limburg. Onder de zieken zijn twintig medewerkers van de operatiekamers. Zij zijn anderhalve week geleden besmet geraakt. Een van de medewerkers, een chirurg, ligt op de eigen intensive care.

Bron- en contactonderzoek

In totaal telt het ziekenhuis zo’n 180 tot 190 medewerkers die betrokken zijn bij operaties. Omdat er mensen ziek werden en het coronavirus onder de leden bleken te hebben, is heel uitvoerig getest, zei bestuursvoorzitter David Jongen vrijdagochtend tegen het NOS Radio 1 Journaal.

“Ze zijn na de eerste ziekmelding allemaal getest door de GGD Zuid-Limburg”, aldus Jongen. Ook is er daarna een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. “Van deze groep bleken twintig mensen besmet. Ze zijn meteen naar huis gegaan.” Volgens de bestuursvoorzitter zijn er “sinds een dag of vijf, zes” geen mensen meer positief getest.

‘Niet in operatiekamer besmet’

De besmetting met het coronavirus van het operatiepersoneel is waarschijnlijk niet op de operatiekamers gebeurd, aldus Jongen. Beter beschermd zijn dan in de operatiekamer kan bijna niet, legt hij uit. “Het zal dan ook niet daar zijn gebeurd. We hebben contactonderzoek gedaan, maar daar komt geen eenduidige bron uit naar voren.”

Waar medewerkers het virus hebben opgelopen, is volgens hem dan ook onduidelijk. Het ziekenhuis heeft de preventieve maatregelen verder opgeschaald. “Ook als er nu pauze is in de operatiekamer draagt iedereen een mondkapje. Dat was twee weken geleden niet zo”, zegt de bestuursvoorzitter.

Het Zuyderland heeft alle patiënten getest die tijdens de uitbraak onder behandeling waren. Zij zijn allemaal negatief getest. Twee van de negentien operatiekamers zijn gesloten omdat er onvoldoende personeel is. De behandelingen die zijn uitgesteld, zijn behandelingen waarbij mensen geen risico’s lopen.

