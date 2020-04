Goed nieuws voor fysiotherapeuten: coronamaatregelen voor beroepsgroep worden versoepeld

Goed nieuws voor de ongeveer 27.000 fysiotherapeuten in Nederland. Zij mogen op korte termijn weer meer patiënten gaan ontvangen. Die kunnen ze binnenkort ook van dichterbij behandelen en aanraken als dat nodig is. Daarnaast krijgen de fysiotherapeuten toegang tot de landelijke voorraad beschermingsmiddelen.

Dat zegt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) tegen Hart van Nederland. Tot nu toe waren fysiotherapeuten vaak vooral aangewezen op videogesprekken. Ze mochten patiënten alleen in de praktijk ontvangen als dat echt niet anders kon. Bij een behandeling moesten ze anderhalve meter afstand houden. Aanraken was dus ook geen mogelijkheid, tot onvrede van veel fysiotherapeuten in Nederland.

Maar binnenkort mogen patiënten dus weer naar de praktijk komen als de fysiotherapeut dat nodig vindt. Een behandeling van dichtbij is ook weer mogelijk als de patiënt niet in een risicogroep zit en de kans op besmetting dus klein is.

Gebrek aan goede bescherming

Ook patiënten die wel in de risicogroep vallen kunnen nu behandeld worden, maar dan moeten de behandelaars beschermingsmiddelen dragen, zoals mondkapjes en handschoenen. De verwachting is dat de nieuwe regels vanaf maandag gelden.

Op dit moment kampen veel fysiotherapeuten nog met een tekort aan goede beschermingsmiddelen. Maar het KNGF zegt dat de beroepsgroep binnenkort toegang krijgt tot de landelijke voorraad mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten.

De beschermingsmiddelen zijn nodig omdat fysiotherapeuten ook ex-coronapatiënten moeten kunnen helpen bij hun herstel.