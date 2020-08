Corona-app vanaf vanavond te downloaden, maar alleen te gebruiken in Drenthe en Overijssel

De Corona-app is vanaf zondagavond beschikbaar voor iedereen. Vanaf 23.30 uur is de ‘coronamelder’ te downloaden in de Google Playstore en de Apple Appstore. De Corona-app is vooralsnog alleen in Overijssel en Drenthe te gebruiken.

“We hebben vooral gefocust op de privacy en dat kost veel tijd. Het duurde langer dan we wilden, maar ik ben trots op het resultaat”, aldus mede-bouwer en beveiligingsexpert Brenno de Winter in NPO Radio 1 programma Dit is de Dag.

Teststraten verwachten piek

De makers van de app verwachten dat het gebruik van de app zal leiden tot een kortstondige piek bij de teststraten van de GGD. “Als het goed is gaan miljoenen mensen ermee aan de slag. Dan wil je wel dat het klopt, dat het veilig is en dat het er netjes uitziet”, zo verklaart De Winter de vertraging. “Om de veiligheid nog meer te waarborgen zal bij iedere versie van de app een notaris betrokken zijn om te verifiëren of de software echt is”.