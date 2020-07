Corendon biedt voorlopig toch nog geen Turkije-vakanties aan

Reisorganisatie Corendon voert zeker tot 22 juli geen vakanties naar Turkije uit, meldt het bedrijf. Eerder kreeg Corendon veel kritiek op de vakanties naar Turkije, omdat het ‘oranje’ reisadvies voorschrijft alleen noodzakelijke reizen naar het land uit te voeren.

Aanvankelijk zou Corendon al op 10 juli met vakanties naar Turkije beginnen. Het besluit van Corendon volgt op een motie die vannacht in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het beleid ten aanzien van vluchten naar risicovolle gebieden.

Ondanks de kritiek liet Corendon vorige week nog weten gewoon door te gaan met vluchten naar Turkije. De leiding van Corendon heeft nu dus anders besloten.

Situatie in Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt over de situatie in Turkije het volgende: “De lokale overheid neemt maatregelen in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen. Het kan beperkingen opleveren voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven.”

De laatste updates voor je mogelijke vakantie naar Turkije vind je op de website nederlandwereldwijd.nl.

