Conducteurs en machinisten bang voor forse toeloop treinreizigers

Het spoorwegpersoneel is bang voor een forse toeloop van het aantal treinreizigers als de reguliere dienstregeling in het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer wordt hervat. Conducteurs en machinisten vrezen dat treinen voller raken dan de afgesproken capaciteit van veertig procent. Premier Mark Rutte laat weten dat reizigers alleen de trein kunnen nemen als het niet anders kan.

“We zien altijd onmiddellijk een toename van het aantal reizigers, steeds na iedere versoepeling van de coronamaatregelen”, zegt bestuurder Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC. Als voorbeeld noemt hij de situatie van afgelopen zaterdag, toen het misging op Amsterdam CS met treinreizigers die allemaal naar het strand wilden afreizen.

“De angst onder spoorwegpersoneel is de verwachte toeloop van het aantal reizigers na 1 juni. De vraag die de vakbonden bij de vervoerders NS, Arriva en Qbuzz hebben uitstaan is hoe ze de veertig procent gaan handhaven.”

‘Trein voor mensen met vitaal beroep’

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten woensdag een werkbezoek aan Den Haag Centraal. Rutte laat weten dat de trein bedoeld is voor mensen die het niet kunnen missen. “Bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen, maar zelfs dan zeggen we: werk zoveel mogelijk verspreid zodat je kunt reizen buiten het spitsuur.”

Voor funtripjes naar bijvoorbeeld het park is de trein volgens Rutte niet bedoeld. “Net zoals de trein en de bus, die zijn de komende tijd niet bedoeld voor kinderen die naar school moeten. Die gaan gewoon op de fiets, ook als het slecht weer is.”

