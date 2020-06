Code geel! Onweersbuien, zware windstoten en hagel trekken over het land

In het zuiden en midden van het land was het in de nacht van vrijdag op zaterdag al raak: spectaculair onweer, veel regen en harde wind. Vanavond is het noordoosten aan de beurt. Om die reden kondigt het KNMI code geel af voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het warme zomerzonnetje dat nu schijnt, zorgt voor een hoge luchtvochtigheid en een broeierige hitte. Volgens Weer.nl kan Nederland zich zaterdagmiddag opmaken voor stapelwolken. Vooral het noordoosten van het land zal gebukt gaan onder potentieel stevige onweersbuien, mogelijk ook met hagel. Zware windstoten en veel regen in korte tijd maken het onweerfeestje af.

Wateroverlast door kurkdroge bodem

Omdat de grond op veel plaatsen kurkdroog is, sluit Weer.nl wateroverlast niet uit. Doordat de grond droog is, kan het zo’n enorme plens regen niet in één keer opnemen en afvoeren. Straten kunnen mogelijk zelfs blank komen te staan.

Ook zondag nog zal het noordoosten te maken krijgen met buien. In de rest van het land blijft het zo goed als droog en laat ook de zon zich zo nu en dan even zien. Reken op 20 tot 25 graden.