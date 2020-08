Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincie Limburg vanwege onweersbuien, zware windstoten en lokaal veel neerslag. Volgens het weerinstituut is er kans op blikseminslag.

Er wordt lokaal twintig tot veertig millimeter neerslag voorspeld. Daarnaast kunnen er windstoten razen met snelheden van zestig tot zeventig kilometer per uur. Mensen die ondanks de geldende code geel alsnog de weg op gaan, kunnen hinder ondervinden.

Lees ook: Nóg een nieuw hitterecord: nooit eerder was het zo lang tropisch warm

In aanvulling op de update van het KNMI, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten via Twitter dat mensen open water beter kunnen mijden en dat ze beter niet onder bomen kunnen gaan schuilen voor het weer.

Het @KNMI heeft tot 22.00 uur #codegeel afgegeven voor Limburg. Er kunnen onweersbuien voorkomen met windstoten van 60-70 km/uur en lokaal veel neerslag (20-40 mm). Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Bel 112 alleen bij acuut gevaar of spoed. #samenveilig pic.twitter.com/P9iALlTFDD — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) August 12, 2020

Noodweer in Gelderland

Dinsdag sloeg het weer ook al in sneltreinvaart om. Een camping in Lunteren veranderde na een zware hoosbui in een openluchtzwembad, tenten sneuvelden en caravans kwamen onder water te staan. Volgens de campingeigenaar “stond haast niets meer overeind”.

Lees ook: Veel regen, grote hagelstenen en donder: meerdere plaatsen getroffen door noodweer