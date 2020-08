Code geel in hele land wegens onweersbuien en hagel

Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. In de middag en avond komen onweersbuien voor, soms met hagel. In het zuiden en westen kunnen bij buien ook windstoten tot ongeveer 70 km/uur voorkomen. Ook is er kans op blikseminslag.

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 26 graden in het Waddengebied tot 31 graden in het oosten en zuidoosten.

Zonnig begin van de dag

Volgens Weer.nl begint de dag met dunne wolkenvelden. Vanuit het zuiden komt er steeds meer ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend ontstaan er ook stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal nog droog. Alleen in het zuidwesten kan al een enkele bui voorkomen.

In de middag loopt de temperatuur iets op. Er ontstaan steeds meer stapelwolken waardoor de zon vaker afgeschermd wordt. Geleidelijk kunnen er onweersbuien ontstaan. Vooral in de tweede helft van de middag. De buien kunnen regionaal fors uitpakken met lokaal hagel, windstoten en zoveel regen in korte tijd dat lokaal kortdurende wateroverlast kan optreden.

De zwakke tot matige wind is eerst overal oost tot noordoost, maar draait in het zuiden later naar zuid tot zuidwest. Verder wordt het opnieuw warm met voor de buien uit maximumtemperaturen tussen 26 graden en 29 graden. In gebieden langs de oostgrens kan het weer tropisch worden, 30-31 graden

Zondagavond trekken de onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. In de nacht komen nog steeds een aantal buien voor. Het koelt af naar 16-19 graden en hier en daar ontstaat nevel of mist.

Nog enkele warme nachten voor de boeg

Het KNMI rekent op nog enkele warme nachten. Vanaf woensdag gaat het af en toe regenen. Na zondag 23 augustus wordt het wisselvallig weer, met normale temperaturen.