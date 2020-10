In de helft van het land is het code geel wegens dichte mist, melden Rijkswaterstaat en het KNMI. In het slechtste geval is het zicht minder dan tweehonderd meter. Dus pas je rijstijl aan, roept Rijkswaterstaat op.

De mist zal waarschijnlijk in de loop van de ochtend optrekken, maar tot die tijd heeft Rijkswaterstaat een aantal tips om ondanks mist toch veilig op de plaats van bestemming te komen.

Mistlicht-advies

Behalve voldoende afstand houden wordt ook geadviseerd de mistvoorlichten aan te zetten bij minder dan tweehonderd meter zicht. Bij minder dan vijftig meter zicht wordt aangeraden ook het mistachterlicht aan te zetten en bij mistbanken, maar wel meer dan tweehonderd meter zicht, is het handig om het dimlicht aan te zetten.

Zorg dat er geen condens in de auto ontstaat, want dat komt het zicht niet ten goede. En als de reis uitgesteld kan worden tot de mist minder wordt, doe dat dan vooral.

Vertragingen op Eindhoven Airport

De mist zorgt ook op Eindhoven Airport voor problemen. Er is daardoor geen vliegverkeer mogelijk en meerdere vertrekkende vluchten zijn vertraagd. Aankomende vluchten worden omgeleid naar Maastricht.