Het gaat behoorlijk los! Hagelstenen van vier centimeter en harde windstoten

In het noorden van Nederland gaat het zaterdag aan het einde van de middag behoorlijk los. Op sociale media zijn video’s en foto’s te zien van zware buien en hagelstenen van zo’n drie tot vier centimeter. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Groningen, Drenthe, Overijssel en de Waddenzee krijgen het zwaar te verduren, meldt het KNMI. Daar komen onweersbuien voor, die vooral in het noordoosten van het land gepaard kunnen gaan met (zware) windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

Voor de provincie Groningen is code oranje afgegeven vanwege de ‘mogelijk grote hagel’. Voor Drenthe, Overijssel en de Waddeneilanden geldt code geel.

Hagelstenen als golfballen

Twitteraars melden al flinke hagelstenen, van zo’n drie tot vier centimeter. Dat is ter grootte van een pingpongbal of golfbal. Vooral in Veendam komt het met bakken uit de lucht. Een meteoroloog spreekt zelfs van een ‘downburst’. Dat is een zeer lokale, plotselinge verandering in de wind. Downbursts kunnen ontstaan als gevolg van temperatuursverschillen in de atmosfeer, bijvoorbeeld door onweersbuien.

Er kwamen zaterdagmiddag al schademeldingen binnen vanwege de harde wind. Meerdere bomen zijn omgevallen.

Zware buien in het noordoosten van Groningen. Dit zijn beelden uit #Veendam. Waarschijnlijk een downburst. Meldingen van hagelstenen van rond de 3 a 4 centimeter en ook schade. Beelden via Erik Freerks die het weer van zijn buren heeft gekregen. pic.twitter.com/4B9MZJWMT6 — RobertDeVries.net (@weermanrobert) June 27, 2020

Code geel

Vrijdagavond werd de eerste tropische dag van het jaar al onderbroken door onweer en zware buien. Toen werd code geel afgegeven voor het zuiden en zuidoosten van het land. Straten stonden blank en op verschillende plekken werd er schade gemeld.

De onweersbuien verdrijven de hitte. Zaterdag werden er al geen tropische temperaturen meer gehaald, meldt weer.nl. Al werd het nog wel op veel plaatsen zomers warm met (ruim) 25 graden. De onweersbuien trekken tegen het eind van de middag en vanavond het land uit, waardoor code geel tot 18:00 uur vanavond staat uitgegeven.