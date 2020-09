Douane vindt 256 kilo cocaïne tussen bevroren garnalen en flessen wijn

De douane heeft woensdag in de Rotterdamse haven 256 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in ladingen met flessen wijn en bevroren garnalen.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat om twee partijen cocaïne die in twee verschillende containers zaten, die afkomstig waren van een schip uit Ecuador. De douane vond de drugs tijdens een controle.

De grootste partij van 210 kilo lag in verschillende pakketten achter de deuren van een container die was geladen met flessen wijn. De overige 46 kilo was verborgen in het motorgedeelte van een koelcontainer met bevroren garnalen.

Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in de havenstad, maar volgens justitie lijkt het er niet op dat de onderneming iets met de drugssmokkel te maken heeft.