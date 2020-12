Eigenaar van olifant Buba Lutz Freiwald reageert opgelucht en blij op het nieuws dat de geliefde olifant bij hem en zijn familie in Nederland mag blijven. De Tweede Kamer stemde dinsdag met een ruime meerderheid voor een voorstel van de PVV om Buba niet naar het buitenland te sturen.

“Het is mijn leven. Ze is als een kind voor me en opgegroeid met mijn kinderen”, zegt Freiwald geëmotioneerd voor de camera van Hart van nederland.

Nieuw onderkomen