Chauffeur dood gevonden in cabine vrachtwagen, omstandigheden 'verdacht'

Een passant heeft zondagavond op de parkeerplaats Bruggelen langs de A1 bij Ugchelen een dode man gevonden in een cabine van een vrachtwagen. De politie spreekt van “verdachte omstandigheden”.

De politie rukte in grote getale uit. Rijkswaterstaat zette voor onderzoek de parkeerplaats af, rond 03.00 uur werd de parkeerplaats weer vrijgegeven.

Mortuarium

“Er is onderzoek gedaan, het stoffelijk onderzoek ligt momenteel in het mortuarium. We zijn nu bezig met onderzoek naar de identiteit van de overledene”, aldus een woordvoerder.