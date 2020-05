Chaos bij het CBR: reserveren van rij-examens bijna onmogelijk

Chaos bij het CBR. Want hoewel lesauto’s sinds maandag weer de weg op mogen, verloopt het met het aanvragen van examens een stuk minder vlotjes. Rijscholen door heel het land proberen met man en macht examenplekken te reserveren, maar stuiten keer op keer op een overbelaste website.

De beschikbare plekken voor de komende maand waren in een mum van tijd vergeven. En dat is behoorlijk frustrerend. Voor rijschoolhouders, maar nog meer voor de leerlingen.

“Ik heb drie kandidaten bij wie het examen op 16 maart nét niet doorging vanwege de coronacrisis”, vertelt autorijschoolhouder Boudewijn Pijnappel uit Oisterwijk. “Nu moet ik hen gaan uitleggen dat het nog even gaat duren voor zij aan de beurt zijn.”

Foutmelding

Doordat alle rijscholen in Nederland massaal examenplekken probeerden te boeken, liep het reserveringssysteem van het CBR vast. “Keer op keer kreeg ik dezelfde foutmelding. Toen het ‘s avonds eindelijk gelukt was om in te loggen, waren alle plekken voor de hele maand weg. Allemaal weggekaapt door een paar rijscholen, terwijl de overgrote meerderheid nu weer achter het net vist.”

Het CBR geeft te kennen van het probleem op de hoogte te zijn. “Maar we hebben nu gewoon een beperkte capaciteit, daar is niets aan te doen.”