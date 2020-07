Champions League vanaf augustus te zien op SBS6

Voetbalfans kunnen vanaf volgende maand weer volop genieten van de Champions League. Het prestigieuze toernooi lag maandenlang stil vanwege de wereldwijde coronacrisis, maar op 7 augustus rolt de bal weer. De wedstrijden zijn vanaf dat moment te zien bij SBS6.

De wedstrijden in de Champions League werden de afgelopen jaren uitgezonden op Veronica, maar verhuizen nu dus naar zusterzender SBS6. “Samen met een grote schare voetbalfans ben ik enorm blij dat we dit toernooi met de allerbeste clubs weer kunnen gaan programmeren”, vertelt Marco Louwerens, directeur Televisie bij Talpa Network.

“Zeker na de periode van de gedwongen stop, willen we zoveel mogelijk voetbalfans laten genieten van dit geweldige toernooi”, aldus Louwerens. Om die reden is besloten om de wedstrijden voortaan op SBS6 uit te zenden. “Onze grootste zender”, legt hij uit.

Knock-out systeem in Lissabon

De Europese voetbalbond UEFA legde begin maart de Champions League stil vanwege de coronacrisis. Op dat moment hadden RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zich al geplaatst al voor de laatste acht. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus worden de resterende wedstrijden om de laatste vier plekken in de kwartfinales gespeeld.

Daarna wordt de rest van het toernooi in Lissabon uitgespeeld volgens een knock-out systeem. De UEFA heeft ervoor gekozen om de returnwedstrijden te schrappen en dus maar één onderlinge confrontatie in de kwartfinales en halve finales te houden. Begin deze maand wordt bepaald of er publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn.

De kwartfinales worden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 augustus afgewerkt. Vervolgens worden op dinsdag 18 en woensdag 19 augustus de halve finales in het miljoenenbal gespeeld. Op zondag 23 augustus staat tot slot de finale op het programma en weten voetbalfans eindelijk welke Europese club er dit jaar met de beker met de grote oren vandoor gaat.