Justitie eist 30 maanden cel tegen verkoper van dodelijke vuurwerkbom

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag dertig maanden gevangenisstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen een 32-jarige man uit Anjum wegens het leveren van een vuurwerkbom. Een 41-jarige man uit het Friese Morra kwam op 31 december 2018 om het leven toen hij het explosief afstak.

De zogeheten mortierbom werd door de man afgestoken in een lanceerbuis, die eerder die dag in een weiland was ingegraven. Na het aansteken van het lont ging het illegale vuurwerk snel af. De man werd onder meer tegen zijn hoofd geraakt en bezweek ter plaatse. Ook een 15-jarige jongen werd door de klap weggeblazen.

Verkoper eerder veroordeeld

De man uit Anjum heeft de verkoop van de mortierbom toegegeven. Bij doorzoeking van zijn woning vond de politie nog meer gevaarlijk zwaar vuurwerk. Daarnaast werden er 51 patronen voor een alarmpistool aangetroffen. De Fries zegt dat hij niet wist hoe gevaarlijk het explosieve spul was dat hij had opgeslagen.

Justitie gelooft dat niet en wijst erop dat de man niet wil zeggen van wie hij het vuurwerk heeft gekocht. Ook is de man eerder veroordeeld in verband met vuurwerk. “Verdachte is dus geen onbeschreven blad en heeft er kennelijk niet van geleerd”, aldus de officier van justitie.

