Familie en vrienden organiseren eigen carnavalsoptocht voor ernstig zieke Kyan (12)

De 12-jarige Kyan is ernstig ziek en gek van carnaval. De kans dat hij de volgende carnaval gaat halen is klein. Daarom heeft de vriendengroep van zijn ouders een carnavalsoptocht met prinsessen en prinsen georganiseerd. En dit allemaal coronaproof.

“Mijn neefje is 12 en ongeneeslijk ziek”, zo vertelt zijn oom Lig van der Kuit. “Hij is zo groot als een 6-jarige. Kyan heeft iets wat geen naam heeft, de artsen weten het niet. Maar hij is doodziek.” Het jongetje is helemaal gek op prinsen en carnaval en daarom komt er een defilé. “Voor de zware periode voor hem en zijn ouders. We willen de gedachte van carnaval laten zien: vriendschap, broederschap en steun.”

Eerbetoon

Omdat Kyan aan het zuurstof ligt, blijft hij thuis achter het raam zitten. “Mensen komen er in tijdvakken heen. Dan lopen ze op 1,5 meter afstand langs het huis. Ze kunnen een cadeautje afgeven, het is een eerbetoon”, zo legt Van der Kuit uit. Kyans moeder Mandy vindt de actie hartverwarmend. “Dat doet goed. Alles voor het kind.”