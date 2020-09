Kunnen we carnaval vieren in tijden van corona? Verenigingen bespreken vandaag hun opties

Maakt het coronavirus het carnaval in februari helemaal onmogelijk, of zijn er manieren te verzinnen om het volksfeest in het zuiden van het land toch in een of andere vorm veilig te vieren? Tientallen carnavalsverenigingen uit Noord-Brabant vergaderen dinsdagavond online om daar hun ideeën en gedachten over uit te wisselen.

Bij de vergadering, die is georganiseerd door de Brabantse Carnavals Federatie (BCF), schuiven ook vertegenwoordigers aan van de drie Brabantse veiligheidsregio’s. Zij zijn verantwoordelijk voor het regionale veiligheidsbeleid en daarmee voor de maatregelen die verspreiding van het virus lokaal moeten beperken.

Online vergadering

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de carnavalsverenigingen bijeen zouden komen in het stadion van Willem II in Tilburg. Maandagavond is besloten om daar toch van af te zien. De online vergadering begint om 20.00 uur.

Meer dan vijftig carnavalsorganisaties uit Brabant hadden zich opgegeven voor de bijeenkomst in het stadion. Vertelde een woordvoerder van de federatie. Een delegatie uit Limburg zou ook komen.

“We hopen dat de avond onze leden iets meer inzicht geeft, wat kan helpen bij het ‘sturen in de mist’ waartoe de carnavalsorganisaties momenteel door de omstandigheden zijn veroordeeld”, aldus de BCF.

Geen festiviteiten

De voortekenen zijn niet gunstig. Grootschalige festiviteiten zijn momenteel nergens in het land toegestaan, omdat de risico’s op verspreiding van het virus simpelweg te groot zijn als mensenmassa’s bij elkaar komen. Diverse carnavalsverenigingen hebben al besloten dat ze geen festiviteiten organiseren voor het komende carnaval. Dit jaar staat het feest op de agenda van 13 tot en met 16 februari.

Carnavalsvieringen hebben afgelopen jaar mogelijk een rol gespeeld in de eerste verspreiding van het coronavirus in Nederland. Vooral in Brabant raakten aan het begin van de uitbraak veel mensen besmet.

ANP