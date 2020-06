Van het tijdperk van Trijntje, het oudste skelet ooit gevonden in Nederland, tot aan het tijdperk nu van het ‘Oranjegevoel’. De Canon van Nederland, een chronologisch overzicht van de belangrijkste culturele en historische gebeurtenissen van ons land, is na veertien jaar weer vernieuwd.

De Canon van Nederland was in 2006 in opdracht van de regering samengesteld. Een speciaal hiervoor ingestelde commissie bepaalde welke vijftig zaken Nederlanders ‘in elk geval zouden moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland’.

In de Canon van Nederland staan onder meer de thema’s Hunebedden, Napoleon Bonaparte, Anne Frank en Europa. Het overzicht moet richting geven aan het geschiedenisonderwijs.

Vernieuwingen

Maandag heeft de voorzitter van de commissie, James Kennedy, in het Openluchtmuseum in Arnhem de nieuwe Canon gepresenteerd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vorig jaar gaf minister Van Engelshoven opdracht tot het maken van een nieuwe versie.

De Canon van Nederland blijft bestaan uit vijftig thema’s, ook wel ‘vensters’ genoemd. In de vernieuwde Canon zijn alle vensterteksten herschreven, zijn bepaalde vensters vervangen, en hebben andere vensters nieuwe namen gekregen.

Het Oranjgevoel

Zo is de oud premier Willem Drees vervangen door minister van Staat Marga Klompé, de eerste vrouwelijke president van Nederland. Daarbij zijn onder andere schilder Jeroen Bosch, hertogin Maria van Bourgondië en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt toegevoegd. Ook zijn de excuses van koning Willem-Alexander aan Indonesië in maart toegevoegd in de venstertekst van ‘Indonesië’. De Canon eindigt met het nieuwe venster ‘Het Oranjegevoel’.

Dit is de nieuwe Canon van Nederland: