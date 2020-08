Franse campings in de omgeving van Marseille ontruimd om felle bosbranden

Drie campings aan de Middellandse Zee, in de buurt van Marseille, zijn ontruimd. Er zijn in de omgeving felle bosbranden waarbij al 300 hectare bos is verwoest. De campinggasten zijn op het strand in veiligheid gebracht.

Of er ook Nederlanders tussen de campinggasten zitten is nog niet duidelijk, maar het is wel een populaire vakantiebestemming.

Blusvliegtuigen

Om de branden te bestrijden zijn zeven blusvliegtuigen en ruim duizend brandweerlieden ingezet. Dit is nog een moeilijke klus omdat de brand wordt aangewakkerd door de harde wind, zeggen lokale autoriteiten.

Later meer.