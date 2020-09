Buurtbewoners zetten achtervolging in op overvaller (16) snackbar Veenendaal

Een overval op een snackbar aan de Doctor Colijnstraat in Veenendaal is geëindigd in een massale achtervolging door buurtbewoners. Een vaste klant van de snackbar ging na de overval direct achter de 16-jarige overvaller aan en mobiliseerde andere buurtbewoners in de klopjacht op de jongen.

De gemaskerde jongen loopt maandagavond rond 19.45 uur de snackbar binnen en bedreigt een medewerker met een mes. ”Het ging allemaal heel snel. Ik was tijdens het werk aan het bellen met mijn zoontje van 9. Als ik me omdraai zie ik een jongen met een groot mes achter mij staan”, vertelt de man tegen Hart van Nederland. ”Toen begon hij te dreigen en te schreeuwen, hij riep: ‘Ik vermoord je, maak nu de kassalade open’, Toen dat niet snel genoeg gebeurde kreeg ik drie klappen op mijn hoofd”.

Daarna gaat hij er met de inhoud van de kassa op de fiets vandoor. De snackbarmedewerker rent naar buiten en alarmeerde een vaste kant. Die springt op zijn racefiets en zet de achtervolging in.

Buurtbewoners gealarmeerd

Door te roepen alarmeert de achtervolger andere buurtbewoners om achter de overvaller aan te gaan. Meerdere buurtbewoners geven gehoor aan de oproep en besluiten te voet, op de fiets en zelfs met een auto achter de overvaller aan te gaan. Al fietsend zwaait de vluchtende tiener met een mes en bedreigt hij zijn achtervolgers.

Enkele ogenblikken later rijdt de jongen een doodlopende straat in. Hij keert nog om, maar ziet dan hoe een achtervolger in een auto op hem af komt rijden. De auto tikt de overvaller aan, waardoor hij valt. De achtervolger stapt daarop uit zijn auto en grijpt de overvaller in de kraag. Met de hulp van andere achtervolgers wordt de tiener in bedwang gehouden tot de politie arriveert.

Moeder op de hoogte gebracht

De jongen is naar het politiebureau gebracht, waar hij door ambulancemedewerkers is onderzocht op eventuele verwondingen. Ook de moeder van de jongen is op de hoogte gebracht.

De politie is een onderzoek begonnen naar de overval en heeft al enkele getuigen gehoord. De eigenaar van de zaak gaat niet bij de pakken neerzitten en staat vanavond gewoon in de snackbar. ”Je kan wel thuisblijven maar de winkel moet ook gewoon blijven draaien.”