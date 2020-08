De vrouw die dinsdagavond gewond raakte nadat ze klem kwam te zitten onder een omgevallen boom in Den Haag heeft “heel veel geluk” gehad. Dat vertellen buurtbewoners die de vrouw te hulp schoten woensdag aan Hart van Nederland.

Het is half tien ‘s avonds als Richard Westerbeek dinsdagavond vanuit zijn woning toekijkt hoe zomerstorm Francis over zijn stad trekt. Er lijkt weinig aan de hand, totdat hij plots een zware boom hoort omknakken. “Net alsof je een stuk bot breekt, zo hard.”

Wat Richard op dat moment nog niet weet, is dat er twee vrouwen recht onder die boom lopen. Niet wetende welk gevaar er boven hun hoofden hangt. “Ik zie die boom vallen, die valt op dat hek en een seconde daarna hoor ik keihard gegil.”

Door de enkel

Richard en zijn vrouw sprinten direct vanuit hun flatwoning naar beneden om eerste hulp te verlenen. “We zijn de bosjes ingedoken en we hebben ruimte gemaakt. Mijn vrouw heeft die dame proberen te helpen, want ze had ontzettend veel pijn”, vertelt hij. Na het weghalen van wat takken, wist het duo de vrouw onder de boomresten uit te halen. De gewonde vrouw zegt door de klap door haar enkel te zijn gegaan en last te hebben van haar rug. Terwijl Richard’s vrouw zich over het slachtoffer ontfermt, ziet Richard dat ook nog een andere vrouw onder de boom terecht is gekomen.

“Die lag gelukkig helemaal vrij”, zegt hij. “We hebben alleen wat takken opzij gehaald. Zij kon op eigen kracht eruit komen.”¬†Volgens de Richard hebben de vrouwen enorm veel geluk gehad. “Het is het hek dat die dame haar leven gered, want die heeft de eerste klap opgevangen,” zegt hij. Na de reddingsoperatie van het Haagse stel is de gewonde vrouw lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.