Bewoners van de Hilversumsestraat in Den Haag werden in de nacht van donderdag op vrijdag flink opgeschrikt door een zwaarbewapend arrestatieteam dat een man in hun straat oppakte. “Ik hoorde een enorme klap.”

Voor de arrestatie gebruikten de gewapende agenten een stuntgranaat, waarna zij de woning binnenvielen. Buurtbewoners schrokken door de explosie wakker uit hun slaap, vertellen ze aan Hart van Nederland. “Maar ik heb alleen een enorme klap gehoord”, aldus een buurtbewoner.

‘Hij was dronken’

Het arrestatieteam bleek het gemunt te hebben op een man met een mes. Hij zou eerder in de nacht op een naburige pleintje een vrouw daarmee hebben bedreigd na een hondenruzie. De verdachte vluchtte daarna een huis in de Hilversumsestraat in.

Volgens de buurtbewoners ging het om de woning van zijn moeder, een vrouw van boven de zeventig. “Hij verbleef daar wel vaker.” De oudere vrouw moest haar huis uit vluchtten en verbleef tijdelijk bij haar buurvrouw. “Zijn moeder zat een hele tijd bij mij”, vertelt de buurvrouw. “Ik weet dat hij gedronken had en zijn moeder zei dat het dan gewoon fout gaat.”

Onderhandelingen

Agenten die ter plaatse kwamen om met de man in gesprek te gaan, werden ook door hem bedreigd met het mes. Een onderhandelaar van de politie heeft nog geprobeerd op de man in te praten. Een andere omwonende zag hoe dat verliep. “Ze kregen geen contact met hem.”

Uiteindelijk moest er dus een zwaarbewapend arrestatieteam aan te pas komen. “Toen werd hij meegenomen via het trappenhuis en zagen we hem weggeleid worden.”