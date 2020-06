Horecagelegenheden in Coevorden blijven maandag gesloten uit respect voor de persoon die om het leven kwam bij de brand bij café Het Geveltje. Buurtbewoners laten aan Hart van Nederland weten dat het hoogstwaarschijnlijk om de eigenaar van het café gaat. “Een heel nare dag voor heel Coevorden.”

“Ik werd wakker van een vlammenmassa”, vertelt overbuurvrouw Joyce Pietrzak. “Ik hoorde in bed geknisper, alsof er een open haard bij je oor aan staat. Ik wist toen eigenlijk direct dat het mis was.” Snel schiet Joyce haar balkon op. “Ik zag één van de bewoners, de zoon, op straat staan. Ik ken ze goed, dus heb meteen mijn schoenen aangedaan en ben naar buiten gegaan om te helpen.”

Veel kan Joyce niet doen aan de vlammenzee, maar ze zorgt er in ieder geval voor dat de zoon van de familie niet alleen is. “De eigenaar van het pand woonde daar, het is verschrikkelijk. Iedereen stond op een gegeven moment buiten.”

Bij de brand zondagnacht kwam één persoon om het leven. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en kan deze nog niet bevestigen. Buurtbewoners vermoeden dat het gaat om Bart, de eigenaar van Café Het Geveltje.

Horeca gesloten

Uit respect voor de familie heeft de horeca in Coevorden dan ook besloten maandag dicht te blijven. “Het besluit was unaniem, geen twijfel over mogelijk”, vertelt Bas Spang namens de horecagelegenheden. “De sfeer was natuurlijk timide, bedrukt. Allemaal een beetje verdrietig. En ook een dubbel gevoel, aan de ene kant feestelijk dat we weer open kunnen en dat we dan uit respect besluiten dicht te blijven. Bart was gewoon een hele fijne collega.”

“Het is gewoon een hele nare dag voor heel Coevorden”, benadrukt ook Joyce. “Het is voor iedereen verschrikkelijk, vooral voor het gezin. Het is onwerkelijk, echt onwerkelijk. De eigenaar was een hele bekende man in Coevorden. Een leuke, markante horecaman. Echt een gemis.”