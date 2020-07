Buurtbewoners in Apeldoorn boos vanwege overlast arbeidsmigranten: 'Ik word er letterlijk ziek van!'

Hard pratende en schreeuwende mensen in de buurt, het is voor Elena Safronova dagelijkse kost. Zij woont naast de arbeidsmigranten en is de overlast meer dan zat. En ze is niet de enige in de straat die er last van heeft.

Bewoners van de Kruizemuntstraat in Apeldoorn hebben naar eigen zeggen veel last van zeven Roemeense arbeidsmigranten. Meerdere buurtbewoners hebben naar eigen zeggen al een klacht ingediend bij de gemeente. Vooral in het weekend ervaren zij veel geluidsoverlast.

Elena is de overlast meer dan beu. De politie is vaak genoeg gebeld, maar kon niet optreden omdat de overlast op dat moment niet meer te horen was.”Ze praten ongelofelijk hard, soms klinkt het ook alsof ze flinke ruzie hebben”, vertelt Elena. ”Dan beginnen ze uit het niets met meubels te schuiven”, verzucht ze.

Familie en vrienden komen eigenlijk niet meer bij mij langs door de buren. ”Het is hier gewoon niet leuk meer”, zegt Elena verder. Ze is er letterlijk ziek van geworden en overweegt zelfs te verhuizen. ”Ik slik sinds het ontstaan van het probleem medicijnen, ik voel mij niet veilig in mijn eigen huis”.

Te bang om in te grijpen

Buurtbewoners zijn angstig. Dit omdat er zeven mannelijk migranten in een woning verblijven. Volgens de bewoners is daar verbaal niet tegen op te boksen. Elena heeft zelf vaak genoeg proberen aan te bellen bij de Roemenen, maar niemand deed toen de deur open. ”Ik kan het ze ook niet duidelijk maken dat ik last van ze heb.”

Het enige bewijs dat Elena bezit is een geluidsopname waar de overlast in te horen is. Filmen durft ze niet, want ze is bang dat de migranten dat zien, en dan verhaal komen halen.

Gemeente krijgt amper meldingen

De gemeente Apeldoorn begrijpt dat overlast in de straat als erg vervelend kan worden ervaren. Wel is het belangrijk dat de bewoners met hun klachten aankloppen bij de gemeente. ”Wij hebben als gemeente amper meldingen van overlast binnengekregen over deze situatie”, laat een woordvoerder van de gemeente in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten.

Op de vraag hoe het kan dat er zeven arbeidsmigranten in hetzelfde huis wonen reageert de gemeente als volgt: ”Aan het aantal bewoners in deze woning kunnen we als gemeente nu niet veel doen. Dit mag volgens de vergunning. Daar heeft de bezwarencommissie ook uitspraak over gedaan. In dit kader is het wél goed om te melden dat we momenteel werken aan een beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft tot doel om zowel de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen als overlast in woonwijken te verminderen. Het maximaal aantal arbeidsmigranten in een woning heeft nu ook landelijk politiek aandacht.”

Tot slot wil de gemeente graag meedenken met de bewoners. Als zij overlast ervaren gaat de gemeente controleren of die meldingen kloppen. Als bemiddelaar willen zij dan zorgen dat de verschillende partijen fijn en veilig kunnen wonen.