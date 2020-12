Geschrokken reacties in de Venlose wijk waar dinsdagochtend vroeg een 26-jarige vrouw om het leven kwam. Het slachtoffer werd op straat neergestoken en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Over de precieze toedracht van de steekpartij is nog altijd veel onduidelijk.

De steekpartij gebeurde rond 06.20 uur in de Azaleastraat. De dochter van een buurtbewoonster hoorde rond die tijd geschreeuw op straat, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ze hoorde iemand schreeuwen, maar hier in de buurt hebben we veel drugsoverlast. Dus ze dacht dat het niets ernstigs zou zijn.”

Lees ook: Vrouw (26) dood na steekpartij in Venlo: ‘Hoorde eerst schreeuwen en getoeter van een auto’

Het was dan ook goed schrikken toen de Venlose later in de ochtend de rolluiken naar boven trok en naar buiten keek. “Het zag blauw van de politie. Echt verschrikkelijk, kippenvel”, vertelt de vrouw aangeslagen.

‘Heel normaal meisje’

Een andere buurtbewoner kende het slachtoffer persoonlijk, zo vertelt hij anoniem. De jonge vrouw zou nog maar kort in de wijk Blerick wonen en het huis hebben gekocht van haar nichtje. “Het was een heel normaal meisje”, aldus de kennis. “Ze heeft bij mijn zoon in de klas gezeten.”

“Het was een meid die thuiskwam, naar haar werk ging en gewoon haar ding deed”, vervolgt de man. Hij is dan ook erg geschrokken van wat er is gebeurd met zijn buurvrouw. “Triest zat dat het in deze buurt überhaupt kan.”

Lees ook: Gigantische knal jaagt buurtbewoners Poolse supermarkt Heeswijk-Dinther uit bed

Getuigen gezocht

Over de toedracht van de steekpartij is nog veel onduidelijk. De politie is druk bezig met een onderzoek. “Een team van twintig rechercheurs is bezig om informatie en bewijs te verzamelen om zo een beeld te kunnen vormen over wat er vanochtend precies is gebeurd”, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

De politie roept getuigen op om zich te melden. “We willen daarbij ook een beroep doen op mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Azaleastraat”, benadrukt de zegsman. Mensen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.