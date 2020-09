Buurt in Zaandam schrikt wakker van mysterieuze explosie

Een mysterieuze explosie heeft Zaandam afgelopen nacht op zijn grondvesten doen trillen. De knal was zó hard dat buurtbewoners 15 kilometer verderop ervan wakker schrokken. Dichterbij sneuvelden de ramen en deuren van meerdere woningen en zit de schrik er goed in.

Rond 01:30 uur werden de bewoners van de Ringweg in Zaandam opgeschrikt door de harde knal.

‘Dit laat je wel echt even schrikken’

“Een explosie, echt niet normaal!”, vertelt een bewoner aan Hart van Nederland. “Toen ben ik naar de voordeur toegelopen en toen zag ik dat mijn raam eruit lag.” De man trekt zijn schoenen en loopt door het glas heen naar buiten, waar nog klein brandje woedt. “Met de overbuurman heb ik dat toen geblust en toen schreeuwde de overbuurvrouw al dat ze de hulpdiensten had gebeld.”

De politie komt ter plaatse en start meteen een onderzoek, waardoor de man en enkele andere bewoners van wie de woning beschadigd raakte, enkele uren hun huis niet in mogen.

“Dit laat je wel echt even schrikken”, vertelt een buurtbewoonster, die samen met haar twee jonge kinderen ruw uit hen slaap werden gewekt. “Eentje lag onder de dekens en die ander was aan het huilen”, vertelt ze. “Maar zodra je zelf rustig wordt, kun je ze ook weer rustig in bed leggen.”

Dader op beeld

Een bewakingscamera van een buurtbewoonster die op vakantie is heeft de explosie vastgelegd op beeld. Volgens de buurvrouw van de vrouw is op de beelden duidelijk te zien hoe één persoon iets gooit en daarna wegrent in de richting van De Tribune. “Ik hoop dat de politie iets met de beelden kan”, vertelt de buurvrouw. “Het is al fijn dat we iets hebben aan materiaal, want dit hoort gewoon niet.”

Gerichte actie

Waar of op wie de vermoedelijke dader het gemunt heeft, is nog een raadsel. “Het lijkt wel een gerichte actie naar een van de buren”, vertelt de man wiens ruit sneuvelde. “We hebben hier de laatste jaren wel wat autobranden en containerbranden gehad. Sinds twee jaar was de rust weer een beetje teruggekeerd en nu gebeurt er dit, helaas.”

Een woordvoerder van de politie kon dinsdagmiddag nog niet bevestigen aan Hart van Nederland waardoor de explosie precies is veroorzaakt, maar zegt wel dat door zowel buurtbewoners als agenten een benzinelucht is geroken na de knal. Het politieonderzoek is nog in volle gang.