Alerte buurman redt 100-jarige bewoonster bij uitslaande woningbrand in Meerkerk

Het had zomaar anders afkunnen lopen in de nacht van donderdag op vrijdag in het Utrechtse Meerkerk. Door snel handelen van de hulpdiensten en een alerte buurman is de schade bij een uitslaande woningbrand beperkt gebleven tot materiële schade.

De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er rond 02.00 uur een melding binnenkwam over een brand in een woning aan het Oranjeplein. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zegt tegen Hart van Nederland dat het ging om een “hele felle brand”. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al metershoog uit het pand.

Er werd direct opgeschaald door de hulpdiensten. Meerdere eenheden uit de omgeving kwamen met spoed ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Bij de brand kwam er veel rook vrij in de hele wijk. De brand was zelfs in Vianen te ruiken.

100-jarige buurvrouw

Een alerte en doortastende buurtbewoner wist de 100-jarige buurvrouw op tijd uit haar huis te halen. De vrouw deed niet open, dus werd er een raampje bij de voordeur ingetikt om de woning binnen te komen. De bewoner van het in brand staande pand was niet thuis. Hij kwam aanfietsen toen de brandweer al was begonnen met blussen. Samen met de hulpdiensten en andere buurtbewoners heeft hij erger kunnen voorkomen.

Iets voor 03.30 werd het sein brand meester gegeven door de brandweer. Wel is de woning waar de brand begon compleet uitgebrand. Door de brand zijn in totaal drie woningen onbewoonbaar. De bewoners, waaronder de 100-jarige buurvrouw, worden elders opgevangen. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen keren naar hun woningen.

Burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich, kwam persoonlijk poolshoogte nemen van de situatie. Hij bedankt de aanwezige hulpdiensten voor het snelle handelen en hun inzet.

Dank aan brandweer Meerkerk, Lexmond, @BrandweerLDM. @vrutrecht

Keihard gewerkt om erger te voorkomen. Huis zelf volledig uitgebrand. Bewoner en oude mevrouw worden opgevangen.

2/2 https://t.co/oWqIbT2SlV — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) July 10, 2020

Wietplantage

Bij de andere buurman werd ook een verrassing ontdekt; daar werd een wietplantage aangetroffen. De bewoner probeerde nog te vluchten, maar werd snel in de kraag gevat door de politie. De man is opgepakt en meegenomen naar het bureau.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) had deze plantage niets te maken met de brand. De woning wordt later vandaag ontmanteld.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Beeld: Twitter/SjorsFrohlich