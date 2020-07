Vijf kinderen komen met de schrik vrij na frontale botsing

Bij een frontale botsing tussen een personenauto en een busje is zaterdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een klein landweggetje tussen het Gelderse Welsum en Terwolde. In het busje zaten naast de vrouw ook haar man en vijf kinderen. Zij bleven ongedeerd. Dat schrijft RTV Oost.

De voertuigen botsten tegen elkaar in een bocht op de Ossenkolkweg. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen voor de zwaargewonde vrouw in het busje, maar deze bleek toch niet nodig.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat wordt nu door de politie onderzocht.

Kinderen met de schrik vrij

In het busje zat een gezin, waarvan de man de bestuurder was en zijn vrouw op de bijrijdersstoel zat. Achterin zaten vijf kinderen, die met de schrik vrijkwamen. Ook de man raakte niet gewond. De kinderen zijn opgevangen in de brandweerauto en daarna door familie opgehaald.

In de personenauto zat een man. Hij raakte lichtgewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

