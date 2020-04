Burgemeesters boos over drukte op straat: 'Alsof mensen denken dat alles weer mogelijk is'

Burgemeesters uit het hele land waarschuwen dat het zaterdag ‘te druk’ was op verschillende plekken. Volgens de burgemeester van Hengelo lijkt het alsof mensen denken dat alles weer mogelijk is.

Groningen, Dordrecht, Gorinchem, Hengelo, Arnhem, Nijmegen, Tiel, Delft. Slechts een greep uit alle steden waar het vandaag volliep met mensen. Ondanks het matige weer, zijn Nederlanders er deze zaterdag massaal op uit gegaan.

Veel te druk

“Het was vandaag veel te druk”, schrijft de Arnhemse politie in een alarmerend Facebookbericht. Burgemeesters zijn het daarmee eens. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, schrok zelfs van wat hij zag. “Het lijkt er op dat mensen denken dat alles weer mogelijk is”, twittert hij.

Die indruk kreeg ook Wouter Kolff, de burgervader van de gemeente Dordrecht. “Met name in de winkelcentra en stadscentra van Dordrecht en Gorinchem krijg ik de indruk dat mensen denken dat alles weer kan. Het dringende advies blijft nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis! We zijn er nog niet”, aldus Kolff.

Vandaag even een rondje centrum gedaan en schrok. Het lijkt er op dat mensen denken dat alles weer mogelijk is. Alstublieft denk aan al die verplegers die hard aan het werk zijn! Het dringende advies is en blijft: blijf zoveel mogelijk thuis. #BlijfThuis #houdafstand — BM Sander Schelberg (@sanderschelberg) April 25, 2020

Naar huis gestuurd

In de stad, bij de bouwmarkt, op de weg; op veel plekken stonden rijen of moesten mensen om elkaar heen krioelen. Dat is ook te zien op foto’s en filmpjes die mensen maakten van de drukte.

In het centrum van Delft heeft de politie zelfs mensen naar huis gestuurd. Het was er zo druk dat het niet mogelijk was om 1,5 meter afstand te houden. Op sociale media laten sommigen weten het op die manier niet veilig te vinden op straat en in winkels.

Ik was vanochtend bij de @HORNBACH_NL (#fout) en voelde me daar amper veilig. Was er bijna weer uit gelopen. Veel te druk, mede-klanten maar ook sommige medewerkers die echt niet op 1,5 meter afstand letten. Gewoon dicht die bouwmarkten in het weekend! #coronanederland — Marco Miltenburg (@eMilty) April 25, 2020

‘Blijf thuis!’

Ook in Groningen was het drukker op straat dan tijdens de afgelopen weekenden. “Het lijkt misschien alsof het wat soepeler is geworden, maar dat is niet zo. De regel is nog steeds: blijf thuis. Het is niet de bedoeling om gezellig met elkaar de stad in te gaan”, aldus een gemeentewoordvoerder tegen RTV Noord.

Burgemeesters roepen mensen dan ook massaal op thuis te blijven en afstand te houden. “Zeker met Koningsdag aanstaande”, aldus Sjors Fröhlich, de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Daaronder vallen onder meer Leerdam en Vianen. Hij benadrukt dat hij nog elke dag nieuwe besmettingsgevallen gemeld krijgt door de GGD.

Beste mensen. Zal maar met de deur in huis vallen: het was vandaag te druk. In de stad, bij de bouwmarkt, op de weg. Elke dag(!) ook vandaag weer krijg ik nieuwe besmettingsgevallen gemeld door de @ggdru. Zeker met Koningsdag aanstaande: #BlijfThuis #houdafstand — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) April 25, 2020

