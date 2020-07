Burgemeester Zevenaar sluit kermis na opstootjes en 'grimmige sfeer'

De burgemeester heeft maandagavond per direct de kermis is het Gelderse Zevenaar gesloten. Aanleiding zijn opstootjes onder jongeren.

De politie zegt dat al vroeg in de avond er een “grimmige sfeer” heerste op de kermis. Volgens de gemeente hadden de jongeren andere intenties.

‘Heel erg sneu’

Op Facebook meldt de gemeente Zevenaar: “Wat een leuk feestje had moeten zijn is zojuist abrupt beëindigd. Groepen jongeren hadden andere intenties tijdens de kermis in Zevenaar. Er zit helaas maar één ding op: in overleg met de politie en de exploitanten hebben we de kermis gesloten. Heel erg sneu voor al die bezoekers die er wel een geweldige kermis van willen maken. Maar ook voor de exploitanten die in deze moeilijke tijd zo hun best doen om een boterham te verdienen. De veiligheid van iedereen gaat boven alles en onder deze omstandigheden is het dus klaar voor vandaag. Kom niet naar de kermis!”

De kermis is morgen weer open vanaf 13.00 uur.

Beeld: SPS Media