Burgemeester Zaanstad roept winkels op: 'Verkoop geen messen aan kinderen'

Winkels zouden geen messen meer moeten verkopen aan kinderen. Die oproep doet burgemeester Jan Hamming van Zaanstad op zijn Linkedinpagina.

“Oproep aan Blokker, Hema, Xenos en Ikea: verkoop geen messen aan onze kinderen”, begint hij zijn oproep. Aanleiding is de keuze van Action om een bepaald type keukenmes niet meer te verkopen aan kinderen jonger dan 16 jaar. Dat besluit nam de winkelketen een aantal maanden geleden.

De politie Zaanstreek trof steeds vaker minderjarigen aan met een mes op zak. “Dit bleken allemaal dezelfde messen te zijn, afkomstig van winkelketen Action. Ze waren groot, scherp, goedkoop en ook nog eens inclusief hoes”, aldus de politie. “De messen werden meerdere malen getoond tijdens ruzie op straat.”

Action in actie

De politie nam contact op met Action, die meteen in actie kwam en een leeftijdsgrens instelden voor de verkoop. Maanden later blijkt deze maatregel effect te hebben: er is sindsdien geen Action-mes meer aangetroffen bij minderjarigen.

“Beste mensen van onder andere Blokker, Hema, Xenos en Ikea, maar ook alle andere warenhuizen waar goedkope messen te koop zijn: volg het voorbeeld van de Action! Zo levert ook u uw bijdrage aan het terugdringen van wapenbezit onder onze jeugd”, schrijft Hamming.