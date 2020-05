Burgemeester shinet in videoclip lokale rapper om 'brave jeugd' te bedanken

Zeker iets dat je niet iedere dag ziet: een burgemeester in een videoclip. Een rapnummer, ook nog eens. In Steenbergen is het toch echt realiteit. En nee, het gaat dan niet om eerder opgenomen materiaal of een dis richting de burgervader. Burgemeester Ruud van den Belt werkt er zelf aan mee.

Uiteraard gaat het om een ludieke actie. Maar wel met een serieuze noot. Premier Mark Rutte had de jeugd natuurlijk opgeroepen om met ideeën te komen voor de toekomst van ons land. Met die gedachte in het achterhoofd is deze clip nu gemaakt. Artiest van dienst is de lokale rapper Nyx, het nummer heet ‘Lange dagen’.

Clip in en rond Steenbergen

De clip is geheel en al opgenomen rond de Brabantse plaats Steenbergen. Nyx, een alias van de 17-jarige Bart Schouteren, loopt door Steenbergen en ontmoet andere inwoners. Uiteraard blijven hij en zijn vrienden zich daarbij houden aan alle coronamaatregelen. Aan het begin van de video is burgemeester Van den Belt even te zien en te horen. Later heeft hij nog een kleine cameo, voor de deur van het gemeentehuis.

De burgemeester wil met het nummer de lokale jeugd bedanken. Die hebben zich volgens hem namelijk keurig gedragen, de afgelopen tijd. Ondanks alle beperkingen. “Onze toezichthouders moesten sommige jongeren wel eens even helpen om de regels op te volgen, maar dat waren uitzonderingen. Ik ben echt hartstikke trots op onze jeugd” stelt Van den Belt.

Niet voor Nyx

Ook voor de beginnende rapper Nyx is het een bijzonder verhaal. Het is namelijk zijn eerste plaat. Hij heeft daarbij gelijk de burgemeester weten te strikken voor zijn clip. Dat was eigenlijk toeval. Hij kwam hem tegen tijdens het maken van een wandeling door Steenbergen. De twee raakten aan de praat en van het één kwam het ander.

“Ik vind het daarom helemaal geweldig dat de burgemeester mij de kans heeft gegeven een clip te maken bij ‘Lange Dagen”, zegt Bart. De video is gemaakt in samenwerking met een lokaal filmcollectief, en dus een echt lokaal product.