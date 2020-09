Burgemeester Groningen: 'Wij zijn overvallen door de grote vechtpartij voetbalhooligans'

De gemeente Groningen zegt verrast te zijn door de vechtpartij tussen supportersgroepen zaterdagavond in de Groninger binnenstad. In de Grote Kromme Elleboog gingen Duitse en Groningse voetbalfans met elkaar op de vuist. Er werd met tafels, stoelen, fietsen en glaswerk gegooid.

De gemeente Groningen had uit voorzorg de supporters van Arminia Bielefeld – de tegenstander in het oefenduel van FC Groningen zondagmiddag – al verboden naar de wedstrijd te komen. “We hadden aanwijzingen dat er zondag rondom de wedstrijd mogelijk iets zou gebeuren. Om die reden hadden we voor de zondag een noodbevel afgevaardigd. Dit zodat de politie de mogelijkheid heeft mensen weg te sturen”, aldus een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling.

Voor de zaterdagavond had de gemeente volgens hem geen enkele aanwijzingen dat er iets zou gebeuren. Er was daarom geen extra politie aanwezig in het centrum op het moment van de vechtpartij. “We zijn er door overvallen.” De gemeente heeft direct na de vechtpartij het noodbevel dat al klaar lag naar voren gehaald. Het werd per direct van kracht.

‘Volstrekt onacceptabel’

Voor burgemeester Schuiling is het volstrekt onacceptabel dat relschoppers een vriendschappelijke voetbalwedstrijd aan grijpen om de binnenstad om stelten te zetten. ”En dat in een de mooiste stukjes binnenstad van Groningen, waar het doorgaans prima toeven is”, vertelt de Groningse burgervader. ”Overigens is ons beeld dat het is gebleven bij korte maar hevige ongeregeldheden, waarna de hooligans niet meer zijn aangetroffen.”