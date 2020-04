Burgemeester Bernheze doet aangifte van intimidatie na moord op achttienjarige Rik

Burgemeester van de gemeente Bernheze Marieke Moorman (PvdA) heeft donderdag aangifte gedaan van smaad en laster. De afgelopen dagen werden op verschillende muren in Oss en Heesch leuzen geklad waar haar naam in voorkwam.

De leuzen slaan hoogstwaarschijnlijk op de dodelijke steekpartij die op 19 april plaatsvond in Oss. Daarbij kwam de achttienjarige Rik van de Rakt om het leven. Hij werd, uit het niets, doodgestoken door een statushouder uit Soedan.

Inwoners zijn enorm aangeslagen en zien dit incident als bewijs dat de screening van statushouders niet goed wordt uitgevoerd. De graffitispuiter houdt de burgemeester zelfs verantwoordelijk voor het incident. Op een van de muren staat bijvoorbeeld: ‘Moorman is de dader’ gespoten. De laatste jaren was er vaker gedoe rondom de huisvesting voor vluchtelingen en statushouders in de gemeente Bernheze.

Fouten bij screening

In 2016 lagen er plannen voor een asielzoekerscentrum in Heesch. Hier werd door verschillende actiegroepen toen fel protest tegen gevoerd. Er werden zelfs enkele dode varkens neergelegd.

Een deelnemer van de actiegroep Tegen AZC Bernheze laat aan Hart van Nederland weten ‘verbaasd te zijn over het feit dat de verdachte van de steekpartij niet goed werd begeleid.’ Hij had al problemen veroorzaakt in een AZC in Heerlen en bij de plaatselijke supermarkt. “Bij de screening gaat het dus nog mis, terwijl we toen al hebben aangegeven dat deze niet goed verloopt,” zegt de deelnemer.

Harm Ruijs van de actiegroep Te veel, te lang zegt destijds ook te hebben gehamerd op goede begeleiding. “Ons ging het toen om de komst van een asielzoekerscentrum, maar ook bij statushouders is een goede begeleiding belangrijk. Veel van deze mensen zijn getraumatiseerd en kunnen plots omslaan in hun gedrag.”

Heeschenaar in hart en nieren Jaap van Klinken veroordeelt het bekladden van muren met de bedreigende leuzen en roept mede-inwoners op om hun onvrede op een andere manier te uiten. “Ik lig zelf regelmatig in de clinch met de burgemeester en vindt dat ze had in moeten grijpen, maar het is niet goed dat ze is bedreigd. Dit is niet de manier.”

Asielzoekerscentrum

Het asielzoekerscentrum is er nooit gekomen, maar volgens fractievoorzitter van de plaatselijke VVD Jack van der Dussen werden wel twee keer zoveel statushouders gevestigd als volgens het quotum verplicht is. Inmiddels wordt het quotum volgens hem niet meer overschreden, omdat de aanvoer kleiner is geworden.

De VVD Bernheze heeft zich jarenlang verzet tegen grootschalige huisvesting van asielzoekers en statushouders, maar ‘heeft geen probleem met het huidige beleid’. “Helaas is er ergens nu iets misgegaan”, zegt van der Dussen. “Vluchtelingenhulp zou op de hoogte moeten zijn van de eerdere incidenten en de man moeten begeleiden. Onderzoek moet uitwijzen waar het mis is gegaan.”