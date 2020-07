Buitenlandse geliefden sluiten hun Nederlandse partner weer in de armen op Schiphol: 'Eindelijk!'

Er hangt liefde in de lucht op Schiphol. Letterlijk, want voor eerst sinds inreisverbod mogen buitenlandse liefdes sinds maandag hun Nederlandse partner weer komen opzoeken.

“Het voelt onwerkelijk, echt onwerkelijk”, zegt een reizigster kort nadat ze haar Nederlandse vriend na maanden weer in haar armen heeft kunnen sluiten. “Maar ik ben blij dat ik hier ben.” En ze is zeker niet de enige. Ook de vriend van een andere Nederlandse is weer op Hollandse bodem. “Eindelijk!”, zegt ze. “Ik ben echt superblij dat hij eindelijk naar Nederland mocht komen.”

Inreisverbod

Het inreisverbod voor reizigers van buiten Europa werd ingesteld als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te beperken. Omdat het inreisverbod forse impact heeft op mensen die hun geliefde daardoor maandenlang niet kunnen zien, besloot minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om de maatregel nog eens onder de loep te nemen.

Geliefden die naar Nederland komen dienen een handgeschreven verklaring te ondertekenen. Daarin verklaren zij, op straffe van meineed, dat ze een relatie hebben van minimaal drie maanden waarbij ze elkaar regelmatig hebben gezien. Ook moeten de partners een retourticket bezitten.

Alle bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen moeten bij aankomst op Schiphol aan de marechaussee worden getoond.