Buitenbad Leiden verlengt seizoen voor tropische dagen: 'De mensen staan hier in de rij'

Het einde van het seizoen bij buitenbad De Vliet in Leiden was wel heel ongelukkig gekozen. Gisteren zou het zwembad zijn deuren sluiten na een door corona bijzonder zwembadseizoen. Vrijwilligers hebben daar een stokje voor gestoken, met succes. Vandaag en morgen kan er alsnog voor afkoeling worden gezorgd in het zwembad.

Toen de vrijwilligers van het buitenbad in de langetermijnverwachting zagen dat in september de dertig graden nog een keer zou worden aangetikt, vroegen ze bij de gemeente om een langere opening. Na kort beraad ging de gemeente mee in de wens en werd twee dagen extra waterpret mogelijk.

Baantjes zwemmen

De vrijwilligers zijn enorm blij met de uitgebreide openingstijden. “Voor veel mensen was een bezoek aan het zwembad dit seizoen een uitstapje uit de realiteit van corona,” aldus een vrijwilliger. “De afgelopen week stonden de mensen in de rij om naar binnen te mogen.” Het zwembad heeft vanwege coronamaatregelen een maximum aantal gasten.

Het is alleen mogelijk om baantjes te zwemmen. De andere baden blijven wel gesloten.