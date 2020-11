Budel en Maarheeze klaar met overlast asielzoekers, bewoners richten buurtwacht op

Inwoners van de Brabantse dorpen Budel en Maarheeze zijn helemaal klaar met de overlast van asielzoekers uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum.

Omwonende Harm van Leuken spreekt van een ‘explosie van overlast’ de laatste weken. Hij is coördinator van een buurt-appgroep met 1.500 leden. “We krijgen echt signalen dat er nog maar weinig draagvlak is voor het azc.” Ze zijn vanwege alle overlast bezig een buurtwacht op te richten.

Fietsendiefstal

De asielzoekers zouden dreigend op straat rondlopen en stelen volgens omwonenden met name fietsen. Mede daardoor hebben de gemeente, het COA en de politie woensdag nog een gezamenlijke controle gehouden bij het azc.

Er werden een paar gestolen fietsen gevonden, maar volgens een woordvoerder van het COA stonden die veelal al langer als gestolen geregistreerd. Eén fiets was bijvoorbeeld al vier jaar weg.

Toch vindt het COA een ‘fietsenschoonmaakactie’ een goede manier om asielzoekers te laten zien dat het niet loont een gestolen fiets te hebben. En dus komen er vaker controles, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Buurtwacht oprichten

Buurtbewoners willen ondertussen ook zelf in actie komen. Zij vinden dat de gemeente en het COA te weinig aan de overlast doen. Van Leuken is daarom bezig een buurtwacht op te richten. “Er is veel animo voor de buurtwacht. We zitten nu op een man of dertig”, vertelt Van Leuken.

Het plan is dat de buurtwacht door de straten gaat, om verdachte situaties in de gaten te houden. “En we gaan mensen aanspreken, als er bijvoorbeeld een ladder voor het grijpen ligt, of als er weinig verlichting in huis brandt. Alles om de kans op inbraak te verkleinen.”

De buurtwacht moet tot elf uur ‘s avonds in touw zijn. “De asielzoekers moeten om elf uur binnen zijn, dus in de nacht is er geen overlast.” Spullen zoals zaklampen en hesjes zijn inmiddels onderweg.

Geen knokploeg

Toch heeft Van Leuken ook voorzichtige zorgen over een buurtwacht. “Ik krijg wel waarschuwingen dat ik moet oppassen, omdat het al snel een knokploeg kan worden.” Daar is Van Leuken niet op uit. “Ik wil een contract opstellen voor deelnemers en daarmee probeer je de risico’s weg te nemen.”