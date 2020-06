Willemien, bekendste bruinvis van de Oosterschelde, overleden

Willemien, de bekendste bruinvis van de Oosterschelde, is dood gevonden. Voorbijgangers vonden de bruinvis, die al zeker sinds 2011 in de Oosterschelde rondzwemt, afgelopen donderdag langs de zeedijk bij de Sophiahaven.

Stichting Rugvin voert foto-identificatieonderzoek uit naar de bruinvissen in de Oosterschelde. Zij wisten op basis van de littekens vast te stellen dat het gaat om bruinvis L008R003, oftwel Willemien. De doodsoorzaak van het dier is nog onbekend, meldt de stichting, en omdat het kadaver al aan het ontbinden was, is het de vraag of de doodsoorzaak nog achterhaald kan worden. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zal haar onderzoeken.

‘Willem’ bleek een meisje

Willemien kreeg van de stichting eerst de naam Willem, naar de schipper met wie vrijwilligers mochten meevaren om onderzoek te doen. In 2017 bleek Willem echter moeder te zijn geworden van een kalfje, dus werd ze Willemien ‘gedoopt’. Dat was de eerste en de laatste keer dat ze met een kalfje werd gespot.

Beeld: Stichting Rugvin