Broers van Marc de Hond lanceren stichting voor uitbehandelde ouders

De in juni overleden presentator en theatermaker Marc de Hond hebben Stichting Komma gelanceerd. Brian en Michel willen daarmee ouders die ongeneeslijk ziek en uitbehandeld zijn helpen iets blijvends na te laten voor hun kinderen.

Marc was de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond stierf een half jaar geleden aan de gevolgen van kanker. Stichting Komma is geïnspireerd op de manier waarop hij en eerder zijn moeder Jasmin omgingen met hun naderende dood. Jasmin overleed toen Marc nog jong was en liet haar kinderen destijds een geluidsbandje na.

Houten box

Voor zijn dood liet Marc zich in het theater interviewen door bekende Nederlanders. Die gesprekken werden opgenomen zodat zijn kinderen er later naar kunnen kijken. Ook schreef de presentator kaarten voor speciale gelegenheden voor zijn dochtertje Livia (3) en zoontje James (1).

De nieuwe stichting gaat houten boxen maken waarin een professioneel opgenomen portret komt en drie kaarten met een persoonlijke boodschap. Ook kunnen er andere persoonlijke spullen zoals een trouwring of foto’s in.

In april sprak Wilfred Genee in zijn podcast Littekens met Marc de Hond.



