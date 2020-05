Broer Jan (97) en zus Jaantje (92) na bijna halfjaar weer herenigd met elkaar

Een heugelijk moment was het vandaag voor Jan Versteeg (97) en Jaantje Hoekstra (92). De broer en zus hadden elkaar vanaf januari niet meer gezien, maar vandaag werden ze dan eindelijk met elkaar herenigd. Het was voor allebei een verrassing.

Jan woont thuis in het Gelderse Vuren. Zus Jaantje woonde maar liefst 50 jaar tegenover haar broer. Inmiddels is Jaantje verhuisd naar een verzorgingstehuis in Rumpt, een kwartier verderop. Ze heeft er al veel verdriet om gehad dat ze haar broer al die maanden niet kon zien door de coronacrisis. Doordat bezoek vanaf vandaag weer is toegestaan in verpleeghuizen, was het vanmiddag eindelijk zover.

Maandelijkse bezoekjes

Iedere maand bezocht Jan trouw zijn zusje. Rianne, de dochter van Jaantje, zegt dat haar moeder Jan erg miste. “Ze zit sinds september in het verzorgingstehuis, maar omdat Jan geopereerd moest worden kon hij maandenlang al niet naar haar toe. Mijn moeder heeft heel wat gejammerd afgelopen tijd, en ik bleef maar roepen dat het goed kwam”, aldus Rianne. Uiteindelijk kwam het gelukkig goed. En kunnen ze het allebei nog meemaken.

“Ik wist niet dat Jan kwam!”

Jan wist voor de ontmoeting nog van niks. Met een bus wordt hij naar zijn zus gebracht. Als Jan de kamer binnenloopt, is Jaantje heel erg verrast. “Ik wist niet dat Jan kwam!”, zegt Jaantje hevig geëmotioneerd als ze haar broer eindelijk weer in de armen kan sluiten.

Het tafereel zorgde voor hele zoete beelden. Het zal dan ook ongetwijfeld nog niet de laatste keer zijn geweest dat broer en zus elkaar in de armen sluiten.