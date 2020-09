Brievenbus uit voordeur geblazen bij explosie in Zoetermeer

Bij een woning aan de Sumatra in Zoetermeer is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief door de brievenbus van een woning een woning gegooid. Door de klap werd de brievenbus naar buiten geblazen en vlogen de voordeur en een deurmat in brand.

Rond middernacht kreeg de brandweer een melding van de brand bij de voordeur. Eenmaal ter plaatse bleken de voordeur en deurmat in brand te staan. De brievenbus was door de klap uit de deur geblazen. De bewoners verklaarden wakker te zijn geschrokken van een harde knal. Eenmaal beneden zagen zij hun voordeur in brand staan.

Oorzaak onbekend

Waardoor de explosie is veroorzaakt, is niet bekend. De politie heeft in de wijk gezocht naar verdachten, maar zover bekend is niemand aangehouden.

Beeld: Regio 15